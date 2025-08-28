Назван минимум обследований у стоматолога, которые нужны каждому человеку Гигиенист Гришина: профессиональную чистку зубов нужно делать раз в полгода

Профессиональную чистку зубов необходимо делать каждые полгода, заявила NEWS.ru врач-гигиенист Инна Гришина. По ее словам, процедура помогает избавиться от зубного камня и налета, а также укрепить эмаль и предотвратить появление кариеса.

Профессиональная чистка позволяет удалить зубной камень и налет, образующийся даже при тщательной домашней гигиене. Процедура обычно занимает около 30–60 минут и выполняется стоматологом или гигиенистом. Частота таких процедур зависит от состояния зубов, но рекомендуется проходить их раз в полгода. После чистки зубы полируются, а в конце может быть проведено фторирование, что поможет укрепить эмаль и предотвратить появление кариеса, — сказала Гришина.

Она уточнила, что с той же частотой необходимо проходить профилактический осмотр. Гришина призвала не игнорировать эти визиты, так как многие стоматологические проблемы могут развиваться незаметно и приводить к серьезным осложнениям. По словам гигиениста, часто простая профилактика и регулярные чистки позволяют избежать более серьезных вмешательств в будущем.

Рентгеновские снимки — это важный инструмент в арсенале стоматолога, позволяющий оценить состояние зубов и костной ткани, а также обнаружить скрытые проблемы, которые не всегда можно увидеть при обычном осмотре. Частота их проведения определяется врачом индивидуально в зависимости от состояния зубов и десен, а также от наличия факторов риска. В среднем рекомендуется делать прицельные снимки раз в один-два года, а панорамный снимок — раз в три — пять лет, — добавила Гришина.

Ранее стоматолог Олесь Шевченко заявил, что жевательная резинка без сахара может укреплять зубы и поддерживать гигиену рта. По его словам, жевание минимум трех подушечек ежедневно в течение месяца улучшает уровень гигиены рта.