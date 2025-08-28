День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 07:01

«Вернуться в игру»: заочно приговоренный в РФ наемник вновь вступил в ВСУ

Заочно приговоренный в РФ наемник из Британии Гуд решил вернуться в ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд вновь решил служить в рядах ВСУ, сообщает РИА Новости. В агентстве отметили, что мужчина уже опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с украинскими военными под звуки стрельбы.

Думаю, пришло время мне вернуться в игру, где есть оружие, смерть и разрушение. Я помню, на чем я остановился, и я хочу продолжить, — указал он.

До этого бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, рассказал, что вступил в ВСУ из-за любви к украинке. Сейчас боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса оценивает свое решение как «не очень мудрое».

Тем временем стало известно, что в составе ВСУ появилось новое формирование под названием «Специальная латинская бригада». Данное соединение укомплектовано выходцами из Латинской Америки и испаноговорящими наемниками.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что иностранные наемники вместе с военнослужащими ВСУ занимаются разграблением пустующих квартир в подконтрольном им Херсоне. На данный момент в городе отсутствует около двух третей жителей.

ВСУ
военные
Украина
наемники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине после взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
Главного тренера «Сочи» увезли в больницу прямо во время матча
Ким Чен Ын посетит Китай ради участия в военном параде
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 августа: инфографика
Свыше 100 беспилотников атаковали регионы России посреди ночи
Санду пообещала отправить сотни наемников на Украину с одним условием
Крупный бизнес в России захотел компенсаций за атаки украинских БПЛА
Вкусовые сосочки ликуют: грушевый конфитюр с розой и кардамоном
Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу в Одессе и попал на видео
Жители Самары услышали серию мощных взрывов
Названа отрасль, пережившая в России гендерную революцию
Атака ВСУ привела к эвакуации почти 100 жителей Ростовской области
«Вернуться в игру»: заочно приговоренный в РФ наемник вновь вступил в ВСУ
«Питаюсь бульончиком»: какая пенсия у Муромова, Поргиной, Алибасова
Тренер Плющев раскрыл, когда Овечкина введут в Зал хоккейной славы
Мошенники научились обманывать россиян при помощи кода от домофона
Вэнс рассказал, как Зеленский получал от США деньги при Байдене
Рулетики из кабачков — легкая закуска, которая исчезает со стола мгновенно!
Назван минимум обследований у стоматолога, которые нужны каждому человеку
В российском регионе прекратили движение поездов после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Регионы

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.