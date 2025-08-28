«Вернуться в игру»: заочно приговоренный в РФ наемник вновь вступил в ВСУ

Заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд вновь решил служить в рядах ВСУ, сообщает РИА Новости. В агентстве отметили, что мужчина уже опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с украинскими военными под звуки стрельбы.

Думаю, пришло время мне вернуться в игру, где есть оружие, смерть и разрушение. Я помню, на чем я остановился, и я хочу продолжить, — указал он.

До этого бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, рассказал, что вступил в ВСУ из-за любви к украинке. Сейчас боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса оценивает свое решение как «не очень мудрое».

Тем временем стало известно, что в составе ВСУ появилось новое формирование под названием «Специальная латинская бригада». Данное соединение укомплектовано выходцами из Латинской Америки и испаноговорящими наемниками.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что иностранные наемники вместе с военнослужащими ВСУ занимаются разграблением пустующих квартир в подконтрольном им Херсоне. На данный момент в городе отсутствует около двух третей жителей.