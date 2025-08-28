Крупный бизнес в России захотел компенсаций за атаки украинских БПЛА

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ввести в Налоговый кодекс страны механизмы компенсации убытков, которые несут отечественные предприятия из-за атак украинских беспилотников. Как сообщают «Ведомости», соответствующее письмо глава РСПП Александр Шохин направил президенту России Владимиру Путину в начале июля.

Промышленные объекты — в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы, предприятия металлургической и химической отрасли, а также инфраструктура электроэнергетики — регулярно становятся целями атак с применением беспилотников, — подчеркнул он.

По словам Шохина, из-за этого бизнес вынужден тратить большие средства на защиту, например, устанавливать ограждения, камеры видеонаблюдения и бронированные конструкции. С целью поддержки предпринимателей в союзе предложили налоговую компенсацию в размере 50% от фактических затрат на строительство защитных сооружений, закупку и установку систем наблюдения и РЭБ, и так далее. Компенсацию предполагается осуществлять за счет вычета из акцизов на соответствующую продукцию.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что снижение требований для участия новых поставщиков в закупках даст малому и среднему бизнесу доступ к госзаказам. Депутат предложил внедрить отдельные конкурсные процедуры для новых участников рынка, автоматическую преференцию при равенстве условий и единые понятные требования ко всем закупкам.