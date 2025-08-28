Наказали Leopard и ударили по робокомплексу: успехи ВС РФ к утру 28 августа

Подразделения ВСУ лишились технических средств снабжения на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. Успешную операцию провели расчеты БПЛА Южной группировки войск. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 28 августа?

Операторы БПЛА уничтожили робототехнические комплексы ВСУ

«Они не допустили возможности организовать снабжение блокированных подразделений противника при помощи наземных робототехнических комплексов (НРТК)», — рассказали там.

Первый НРТК заметили во время передвижения по открытому участку дороги в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Он был уничтожен точным сбросом боеприпаса. Во время дальнейшего наблюдения был обнаружен второй НРТК, который постигла такая же участь.

Киев уличили в сокрытии провалов ВСУ в Харьковской области

ВСУ больше не контролируют правобережную часть Волчанска в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах. Источник ТАСС также рассказал, что Киев отказывается признавать очередной провал на фронте. Аналогичная ситуация наблюдается и с Дегтярным, который ранее освободили ВС РФ.

«То ли из-за лени, то ли от некомпетентности украинский мониторинговый ресурс упорно не признает утрату ВСУ всей правобережной части Волчанска. Но они согласны с тем, что бойцы „Севера“ форсировали реку Волчью и расширяют плацдарм уже там», — сказал собеседник.

ВС России «наказали» Leopard ВСУ за обстрел жилых домов

ВС России при помощи дрона ликвидировали Leopard Вооруженных сил Украины в Красноармейске, рассказал военный корреспондент Александр Коц. В Минобороны РФ никак не комментировали эту информацию.

Военкор рассказал, что совсем недавно военный экипаж ВСУ хвастался, как наносит удары по жилым домам. Также украинские бойцы сообщали о неуязвимости танка перед ВС России.

«По кадрам репортажа наши разведчики вычислили маршруты движения „немца“ и наказали за разрушение русского города Красноармейска», — сообщил Коц.

В Черниговской области ликвидировали военного ВСУ Маняхина

Украинский военный Александр Маняхин, поклявшийся не выступать против России, ликвидирован в Черниговской области, передает Telegram-канал «Военндело». Авторы канала отметили, что он был одним из выживших после Иловайского котла в 2014 году.

На канале напомнили, что после освобождения военный пообещал больше не противостоять РФ, но слова не сдержал и был убит в результате удара FPV-дрона.

ПВО за три часа сбила 13 вражеских беспилотников

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны России. Там уточнили, что по одному дрону сбили над территориями Смоленской области и Республики Крым.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Семь БПЛА — над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря», — отметили в МО.

