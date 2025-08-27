Коц показал, как ВС России «наказали» Leopard ВСУ за обстрел жилых домов Коц опубликовал видео с ликвидацией танка Leopard ВСУ при помощи дрона

ВС России при помощи дрона ликвидировали Leopard Вооруженных сил Украины в Красноармейске, рассказал военный корреспондент Александр Коц. В Минобороны РФ никак не комментировали эту информацию.

Военкор рассказал, что совсем недавно военный экипаж ВСУ хвастался, как наносит удары по жилым домам. Также украинские бойцы сообщали о неуязвимости танка перед ВС России.

По кадрам репортажа наши разведчики вычислили маршруты движения немца и наказали за разрушение русского города Красноармейска, — сообщил Коц.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские ПВО за сутки сбили две украинские авиабомбы и два снаряда HIMARS. Также военные РФ ликвидировали 162 БПЛА самолетного типа.

Кроме того, генерал Сергей Липовой рассказал, что ВСУ часто размещают военные объекты, в том числе танки, вблизи школ и детских садов. Это нужно для обвинения ВС РФ в атаках на мирное население, пояснил военный. По его словам, российская разведка выявляет подобные случаи, что позволяет наносить точечные удары только по объектам ВСУ.