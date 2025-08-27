Стало известно, сколько авиабомб ВС России сбили за сутки Минобороны: ВС России сбили за сутки две авиабомбы

Российские ПВО за сутки сбили две украинских авиабомбы и два снаряда HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны. Также военные РФ ликвидировали 162 БПЛА самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — рассказали в ведомстве.

Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 79 826 дронов и 665 самолетов, отметили в Минобороны. Также за все время ВС РФ ликвидировали 24 817 танков и других боевых бронированных машин, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские подразделения зачистили северо-западную окраину Часова Яра в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Также командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объявил, что российские войска почти полностью зачистили Серебрянское лесничество. Бои за оборонительный район ВСУ в Серебрянском лесу близ границы ДНР и ЛНР шли с 2022 года. В Минобороны не комментировали данные сведения.