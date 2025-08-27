День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:17

Стало известно, сколько авиабомб ВС России сбили за сутки

Минобороны: ВС России сбили за сутки две авиабомбы

Фото: МО РФ

Российские ПВО за сутки сбили две украинских авиабомбы и два снаряда HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны. Также военные РФ ликвидировали 162 БПЛА самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — рассказали в ведомстве.

Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 79 826 дронов и 665 самолетов, отметили в Минобороны. Также за все время ВС РФ ликвидировали 24 817 танков и других боевых бронированных машин, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские подразделения зачистили северо-западную окраину Часова Яра в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Также командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объявил, что российские войска почти полностью зачистили Серебрянское лесничество. Бои за оборонительный район ВСУ в Серебрянском лесу близ границы ДНР и ЛНР шли с 2022 года. В Минобороны не комментировали данные сведения.

Минобороны РФ
бомбы
БПЛА
HIMARS
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2025 году
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.