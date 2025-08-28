День знаний — 2025
28 августа 2025 в 07:05

Атака ВСУ привела к эвакуации почти 100 жителей Ростовской области

Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА на севере Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, из-за падения обломков БПЛА эвакуировали 89 человек.

Ночью наши силы ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области, уничтожив БПЛА в Каменском, Миллеровском и Чертковском районе, — уточнил он.

Слюсарь добавил, что в селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома, повредив электропроводку. Из-за угрозы детонации боевой части эвакуировали жильцов 51 частного домов — всего 89 человек, среди которых были и несовершеннолетние.

Ранее в Минобороны РФ передавали, что средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников в российских регионах за ночь. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 15. Также БПЛА уничтожили в Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

До этого в результате атаки беспилотника на центр Ростова-на-Дону повреждения получили не менее семи многоквартирных жилых домов. Отмечалось, что в трехэтажных зданиях были выбиты стекла, на тротуарах и проезжей части лежали обломки и осколки.

