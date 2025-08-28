День знаний — 2025
28 августа 2025 в 07:58

Пленный боец ВСУ признался, что прошел подготовку в Британии

Украинский оператор БПЛА заявил, что прошел подготовку в Британии

Пленный украинский оператор ударных БПЛА признался, что проходил военную подготовку в Великобритании, следует из кадров допроса, переданных российскими силовыми структурами в распоряжение РИА Новости. Он пояснил, что там его обучали итальянские и голландские инструктора.

Я ВУС-100 (специальность стрелка) получал в Британии. Да, КМБ (курс молодого бойца), все. Итальянцы были, помню. Еще были голландцы: Кеннет. Голландцы Рик и Скай. Все, это все, кого я помню, — сказал мужчина.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские военные провели спецоперацию по захвату британских военных офицеров в Очакове. По его данным, в ночь на 31 июля подразделение спецназа ВС РФ на катерах скрытно подошло к побережью Николаевской области, проникло в командный пункт ВСУ и задержало нескольких военных. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

До этого газета Wall Street Journal сообщила, что планы европейских стран по развертыванию воинских контингентов на Украине встречают негативное отношение со стороны общественности и населения. По данным источника, многие лидеры ЕС столкнулись с «неудобным фактом». Многие избиратели категорически не поддерживают миссии, которые могут подвергнуть их солдат риску.

