Теннисист Медведев поплатился за сломанную ракетку на US Open Теннисиста Медведева оштрафовали на $42,5 тысячи за поведение на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев столкнулся с финансовыми последствиями неспортивного поведения на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает телеканал ESPN. За выходки во время матча первого круга организаторы оштрафовали его на общую сумму в $42,5 тыс. (3,4 млн рублей).

Теннисисту назначили денежное взыскание в $30 тыс. (2,4 млн рублей) за неспортивное поведение на корте. Дополнительно ему придется заплатить $12,5 тыс. (1 млн рублей) за поврежденную ракетку, которую он разбил после игры.

25 августа Медведев завершил свое выступление на турнире уже в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи. В ходе поединка российский спортсмен неоднократно привлекал к себе внимание. Он передразнивал своего соперника, а в третьем сете, когда Бонзи подавал на матч, вступил в перепалку с арбитром. Это, а также активное взаимодействие с публикой спровоцировало шестиминутную паузу в игре.

После инцидента Медведев сумел взять партию, но проиграл матч в пяти сетах. После финального розыгрыша он с силой ударил ракеткой о корт. Сам теннисист позднее объяснил свои действия переполнявшими его эмоциями.

Ранее победитель шести турниров Большого шлема Борис Беккер предложил Даниилу Медведеву сходить к психологу. По мнению теннисиста, сломанная ракетка стала актом публичной истерики.