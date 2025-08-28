День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 08:58

Наступление ВС РФ на Сумы 28 августа: гибель командиров, уход из Алексеевки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждают текущую ситуацию в Сумской области Украины, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 28 августа 2025 года, что сейчас происходит у Сум, Юнаковки, Алексеевки, Новоконстантиновки, Бессаловки, Андреевки, Варачино, Кондратовки?

Бои и события в Сумской области в четверг, 28 августа: обстановка на фронте сегодня

«На Сумском направлении на всем участке фронта в Сумской области российская авиация, расчеты БпЛА „Герань-2“ и артиллерия группировки „Север“ наносили комплексное огневое поражения по позициям ВСУ. Штурмовые группы ВДВ продвинулись в Юнаковке и прилегающих лесополосах. Противник трижды контратаковал с флангов. В Юнаковке Воины Севера продвинулись в юго-западном направлении и заняли лесополосу. Общее продвижение составило до 400 метров. Противник провел три контратаки: две в районе Алексеевки силами 71-й оебр и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) силами 78-го одшп. Комплексным огневым поражением все атаки отражены, утраты позиций не допущено», — передает «Северный ветер».

Авторы канала обратили внимание, что командование ВСУ выводит с Сумского направления подразделения 110-й омбр.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Бригада понесла тяжелые потери в боях возле Андреевки, после чего была выведена в район Сум, где неделю назад командный пункт был поражен ракетным ударом. Есть убитые и тяжелораненые из числа командования. Согласно данным открытых источников, в настоящий момент 110-я омбр выводится с Сумского направления на восполнение потерь. Это уже третий участок фронта, откуда данная бригада с позором убывает в тыловые районы. До этого она несла тяжелые потери в Авдеевке и Великой Новоселовке, однако удержать эти населенные пункты так и не смогла», — подчеркнул «Северный ветер».

Также авторы канала рассказали, что в населенном пункте Великая Чернечина Сумской области в результате удара по командному пункту 110-й омбр ликвидирован подполковник ВСУ.

«Олейник Виктор Владимирович 29.10.1968 г.р. из г. Затока Одесской области. Олейник окончил Вольское высшее военное училище тыла и какое-то время чтил советское прошлое и память о ВОВ. Что сподвигло подполковника идти воевать за бандеровцев — остается неясным. Предположительно Олейник проходил службу на должности зампотыла 110-й бригады ВСУ», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Кондратовка, Старая Гута, Павловка, Андреевка, Юнаковка и Садки Сумской области.

Сумская область
Сумы
Юнаковка
новости
сводки
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
