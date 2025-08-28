Дрон ВСУ оставил огненный след в Краснодарском крае После атаки ВСУ на нефтезаводе в Афипском Краснодарского края начался пожар

В поселке Афипский Краснодарского края произошло возгорание установки нефтеперерабатывающего завода после атаки украинского беспилотного летательного аппарата, сообщили в региональном оперативном штабе. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Для ликвидации пожара привлечены 21 человек и восемь единиц специальной техники. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Вооруженные силы Украины провели массированную атаку на Волгоградскую область. Соответствующую информацию распространила пресс-служба администрации региона со ссылкой на заявление губернатора Андрея Бочарова. Он уточнил, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию больницы и нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого на Кубани, на территории одного из цехов Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе, также упали обломки беспилотника. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, пострадавших и разрушений не зафиксировано. На место сразу прибыли сотрудники оперативных служб.