28 августа 2025 в 12:10

Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее

Yonhap: полиция Южной Кореи начала расследование против певца Psy

Psy (Пак Чжэ Сан) Psy (Пак Чжэ Сан) Фото: Jana Bp/ZUMAPRESS/Global Look Press

Полиция Южной Кореи задержала музыканта Psy (Пак Чжэ Сан) и его лечащего врача по подозрению в незаконном получении рецептов на психотропные препараты, передает агентство Yonhap. Расследование сосредоточено на фактах выписывания Xanax и Stilnox без проведения обязательных очных консультаций с 2022 года.

У Psy диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по предписанию своего врача. Рецепта по доверенности не было, в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени, — сообщили агентству в компании P Nation.

Следствие установило, что рецепты забирали третьи лица, включая менеджера, что запрещено корейским законодательством из-за высокого риска зависимости от этих препаратов. Врач артиста отрицает нарушения, утверждая о проведении дистанционных консультаций. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства дела.

Ранее сын певца, поэта и музыканта Александра Градского Дмитрий в третий раз не смог лишить последнюю жену отца Марину Градскую права на наследство. На днях кассационный суд подтвердил законность ее притязаний на имущество знаменитого артиста.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

