Обломки беспилотника упали на НПЗ в российском регионе На территории Ильского НПЗ на Кубани упали обломки беспилотника

На Кубани на территории одного из цехов Ильского НПЗ в Северском районе упали обломки беспилотника, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пострадавших и разрушений нет.

Обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия. Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления — нет, — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что сообщение о падении фрагментов БПЛА поступило ночью 7 июля от диспетчера. Сейчас на месте работают представители профильных служб.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при атаке БПЛА в регионе пострадал мирный житель. Он уточнил, что ВСУ ударили по селу Борисовка. По словам главы региона, водитель «Газели» получил ранения лица, рук и ног.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в ночь на понедельник, 7 июля, сбили сразу восемь дронов в Московской области. В ведомстве уточнили, что всего над регионами России было поражено свыше 90 БПЛА. Также беспилотники ликвидировали в Воронежской, Орловской и Владимирской областях, над Крымом и Краснодарским краем.