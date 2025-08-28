«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах РИА Новости: девять человек не дождались обмена и умерли от болезней в Сумах

Девять человек из тех, кого удерживали в Сумах, умерли от болезней, не дождавшись обмена, рассказала жительница Суджанского района Анна Капустина, возвращенная из украинского плена. По ее словам, которые приводит РИА Новости, погибшие остались без должного ухода. Женщина утверждает, что у них началось воспаление легких.

Девять человек умерло там... девять человек умерло. Причины — воспаление легких. Не то, чтобы холодно было, это, наверное, какая-то инфекция, потому что мы все переболели, и не один раз. Раза два все переболели, — рассказала Анна.

Она добавила, что погибшие были уже в возрасте. Курянка подчеркнула, что за такими людьми нужен особый уход.

Они были очень старые, то есть в возрасте, они не выдержали этого всего, — заключила она.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что еще восемь жителей Курской области были возвращены с территории Украины. По ее словам, это стало возможно в результате продолжительных переговоров с украинской стороной.