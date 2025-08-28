День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:06

«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах

РИА Новости: девять человек не дождались обмена и умерли от болезней в Сумах

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Девять человек из тех, кого удерживали в Сумах, умерли от болезней, не дождавшись обмена, рассказала жительница Суджанского района Анна Капустина, возвращенная из украинского плена. По ее словам, которые приводит РИА Новости, погибшие остались без должного ухода. Женщина утверждает, что у них началось воспаление легких.

Девять человек умерло там... девять человек умерло. Причины — воспаление легких. Не то, чтобы холодно было, это, наверное, какая-то инфекция, потому что мы все переболели, и не один раз. Раза два все переболели, — рассказала Анна.

Она добавила, что погибшие были уже в возрасте. Курянка подчеркнула, что за такими людьми нужен особый уход.

Они были очень старые, то есть в возрасте, они не выдержали этого всего, — заключила она.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что еще восемь жителей Курской области были возвращены с территории Украины. По ее словам, это стало возможно в результате продолжительных переговоров с украинской стороной.

Украина
Курская область
Сумская область
Сумы
плен
пленные
погибшие
мирные жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Стало известно состояние получившего ранение оператора ВГТРК
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.