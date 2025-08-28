Рой дронов в небе, третья столица в клещах: новости СВО на вечер 28 августа

Российские военнослужащие вошли в северную часть Купянска, называемого третьей столицей Украины, а также нанесли массированный ночной удар по военным, энергетическим объектам и железнодорожным узлам противника в то время, как командование 57-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии издевается над мобилизованными в Харьковской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 28 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Третью столицу Украины взяли в клещи

В Харьковской области российские военнослужащие вошли в северную часть Купянска, часто называемого третьей столицей Украины. По данным издания «Взгляд», населенный пункт оказался практически взят в клещи. Военный эксперт Виталий Киселев подтвердил, что войска закрепили свои позиции в северном районе Купянска. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Военный корреспондент Геннадий Алехин объяснил, что Купянск имеет крайне важное значение, поскольку является логистическим центром для украинской армии. По его словам, оттуда осуществляется снабжение врага и переброска его резервов.

Депутат Госдумы Александр Бородай убежден, что освобождение Купянска станет символическим актом. Он напомнил, что в августе 2022 года ВС РФ провели перегруппировку на этом направлении.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На передовой начали пытать мобилизованных

Как узнал источник в российских силовых структурах, командование 57-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии издевалось над мобилизованными в Харьковской области. Эту информацию подтверждают и родственники самих бойцов.

Как уточнил источник, украинских военнослужащих «неделями удерживали в ямах и регулярно избивали». В настоящее время на Харьковском направлении проводится проверка в отношении командования.

ВС РФ преподнесли ВСУ тактический сюрприз

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Операцию удалось осуществить благодаря действиям группировки войск «Южная».

Как объяснил военный корреспондент Александр Коц, освобождение Нелеповки обеспечит дальнейшее наступление российских войск в Донбассе. По его словам, этот успех расширил плацдарм ВС РФ под Константиновкой.

Кроме того, как узнал военный эксперт Андрей Марочко, подразделения российской армии вклинились в оборону противника в районе Колодезей. Продвижение составило один километр по направлению к населенному пункту Ставки в ДНР. Минобороны России эти данные не комментировало.

Полтысячи дронов и ракеты затмили небо над Украиной

По данным Telegram-канала Mash, российские войска нанесли массированный ночной удар по военным и энергетическим объектам, а также железнодорожным узлам на Украине, по которым осуществляются поставки оружия. Утверждается, что по целям запустили более 500 БПЛА, ракет «Искандер», «Кинжал» и Х-101. Минобороны России не комментировало эту информацию.

При этом в ведомстве подтвердили, что войска ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. ВС РФ задействовали в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Помимо этого, армия потопила средний разведывательный корабль «Симферополь», принадлежащий Военно-морским силам Украины.

Чего ждать на СВО до конца года

Как предположил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, Россия может освободить Купянск и Волчанск в Харьковской области до конца года. По его мнению, на Сумском направлении войска займут Юнаковку и подойдут к Сумам.

Кнутов уточнил, что будут взяты в кольцо Покровско-Мирноградская и Славянско-Краматорская агломерации. Кроме того, по его мнению, российская армия освободит Константиновку, что откроет путь на юг. Эксперт также выразил уверенность, что в Запорожской области военные выйдут к Орехово.

Что касается Вооруженных сил Украины, то их фронт может обрушиться, если российская армия осуществит прорыв на 15 километров, прогнозирует Кнутов. Однако выполнить данную задачу будет сложно в силу характера боевых действий и широкого применения дронов и высокоточного оружия.

