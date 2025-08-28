Фронт Вооруженных сил Украины обрушится, если российская армия осуществит прорыв на 15 километров, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом, по его словам, выполнить данную задачу будет сложно в силу характера боевых действий и широкого применения дронов и высокоточного оружия.

Я пока не верю в то, что фронт ВСУ обрушится, потому что для этого нужен прорыв шириной хотя бы 10–15 километров и на глубину тоже хотя бы 15–20 километров, а может, и больше. Это будет означать обрушение фронта, но в силу характера боевых действий — широкого применения дронов и высокоточного оружия — на сегодняшний день такие прорывы практически невозможны. Тактика давления будет продолжаться, — сказал Кнутов.

Ранее издание «Взгляд» сообщило, что Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска Харьковской области. Это город, который часто называют «третьей столицей Украины» из-за его стратегического значения для ВСУ. Населенный пункт, как утверждается, оказался практически взят в клещи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.