Военэксперт рассказал о крупном успехе ВС России под Харьковом Военэксперт Киселев: российские военные закрепились в северной части Купянска

Российские военные подразделения закрепили свои позиции в северном районе города Купянск Харьковской области, сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире Первого канала. По его данным, в частности, успешно занята улица Украинская. Минобороны РФ не комментировало данные сведения.

Киселев уточнил, что сейчас военнослужащие расширяют свой плацдарм на указанной улице. Он передал слова бойцов о том, что они очень тщательно закрепились, и продвижение в дальнейшем будет более избирательно.

Почему более избирательно? Потому что противник поставил огромное количество ловушек, заминировал как частные домостроения, так и городские застройки, — сказал Киселев.

Также военэксперт добавил, что местным жителям, которые находились в подвалах, была оказана необходимая помощь силами российских военных. Дальнейшее продвижение будет осуществляться с повышенными мерами предосторожности из-за большого числа мин.

Ранее издание «Взгляд» сообщило, что Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска Харьковской области. Это город, который часто называют «третьей столицей Украины» из-за его стратегического значения для ВСУ. Населенный пункт, как утверждается, оказался практически взят в клещи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.