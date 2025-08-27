День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:09

В Кремле раскрыли главное условие для встречи по Украине на высшем уровне

Песков: переговоры на высшем уровне с Украиной требуют тщательной подготовки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Контакты на высшем или высоком уровне должны быть хорошо подготовлены, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о повышении уровня переговорных групп России и Украины. По его словам, только в таком случае у переговоров будет результат, сообщает РБК.

Эта работа продолжается, и мы считаем, она должна продолжаться, потому что любые другие контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также заявил, что руководители переговорных групп России и Украины поддерживают контакты. По его словам, сроки нового раунда переговоров Москвы и Киева пока не определены.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева встретиться с российским руководством в любом месте. Он также подтвердил стремление Украины предпринять дальнейшие шаги к урегулированию.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий предупредил, что Зеленский говорит о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для дальнейшего политического и финансового шантажа глав Европы. По его мнению, украинский лидер осознал, что его страна — это плацдарм, где отрабатываются новые военные технологии.

переговоры
Дмитрий Песков
Кремль
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Извращенец надругался над ребенком в подъезде многоэтажки
Россиянин справил нужду в неприемлемом месте на глазах у детей
Москвичам рассказали, ожидать ли дождей в конце августа
Стало известно, почему лидеры ЕС едут в Молдавию
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.