В Кремле раскрыли главное условие для встречи по Украине на высшем уровне Песков: переговоры на высшем уровне с Украиной требуют тщательной подготовки

Контакты на высшем или высоком уровне должны быть хорошо подготовлены, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о повышении уровня переговорных групп России и Украины. По его словам, только в таком случае у переговоров будет результат, сообщает РБК.

Эта работа продолжается, и мы считаем, она должна продолжаться, потому что любые другие контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также заявил, что руководители переговорных групп России и Украины поддерживают контакты. По его словам, сроки нового раунда переговоров Москвы и Киева пока не определены.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева встретиться с российским руководством в любом месте. Он также подтвердил стремление Украины предпринять дальнейшие шаги к урегулированию.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий предупредил, что Зеленский говорит о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для дальнейшего политического и финансового шантажа глав Европы. По его мнению, украинский лидер осознал, что его страна — это плацдарм, где отрабатываются новые военные технологии.