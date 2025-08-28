День знаний — 2025
28 августа 2025 в 13:27

В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива

Песков: российский рынок топлива полностью обеспечен

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский рынок топлива полностью обеспечен, несмотря на удары украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, для обеспечения стабильной работы рынка дополнительных мер принимать не планируется.

Рынок топлива полностью обеспечен, — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва по-прежнему нацелена на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса. При этом он подчеркнул, что для этого необходима аналогичная позиция со стороны Киева. Кроме того, в Кремле также высоко оценили миротворческие усилия администрации США.

В то же время Песков подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности — ключевой в урегулировании ситуации на Украине. По его мнению, публичное обсуждение этой темы может негативно сказаться на общих результатах.

До этого военные эксперты предположили, что фронт ВСУ может обрушиться при прорыве российских войск на 15 километров. Однако выполнение этой задачи осложняется характером современных боевых действий с широким применением дронов и высокоточного оружия, что делает глубокие прорывы крайне трудными.

Дмитрий Песков
ВСУ
топливо
НПЗ
