Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 17:41

Сантехник попал в больницу после ковыряния в носу ногтем жены

Сантехник из Петербурга получил колото-резаные раны после ковыряния в носу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Петербургского сантехника экстренно увезли в больницу с колото-резаными ранами носа, передает Telegram-канал Mash. 27-летний мужчина получил травму, когда полез в ноздрю накладным ногтем жены.

Ногтевая пластина отклеилась внутри ноздри. Все попытки достать ее своими силами оказались безрезультатными. Сантехнику пришлось вызывать скорую помощь. Мужчину пришлось госпитализировать. По данным канала, реабилитация продлится месяц.

Ранее в Северной Осетии восьмилетняя девочка оказалась в больнице после инцидента на свадьбе. Резиновая пуля, выпущенная одним из гостей в землю, отрикошетила и попала ей в глаз. Ребенку диагностировали контузию и травмы. Глазное яблоко не было повреждено. Врачи сумели вовремя оказать помощь. Здоровью школьницы ничего не угрожает.

До этого двухлетняя девочка в детском саду упала с качелей и получила двойной перелом руки. Воспитатель отвлеклась на телефонный разговор и не заметила падение. Мать утверждает, что руководство сада никак не помогло и ей пришлось самой везти ребенка в больницу, где девочке сделали операцию. Женщина уже обратилась в полицию и суд, а воспитателю объявили дисциплинарное взыскание.

скорая помощь
травмы
раны
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.