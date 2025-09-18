Сантехник попал в больницу после ковыряния в носу ногтем жены Сантехник из Петербурга получил колото-резаные раны после ковыряния в носу

Петербургского сантехника экстренно увезли в больницу с колото-резаными ранами носа, передает Telegram-канал Mash. 27-летний мужчина получил травму, когда полез в ноздрю накладным ногтем жены.

Ногтевая пластина отклеилась внутри ноздри. Все попытки достать ее своими силами оказались безрезультатными. Сантехнику пришлось вызывать скорую помощь. Мужчину пришлось госпитализировать. По данным канала, реабилитация продлится месяц.

Ранее в Северной Осетии восьмилетняя девочка оказалась в больнице после инцидента на свадьбе. Резиновая пуля, выпущенная одним из гостей в землю, отрикошетила и попала ей в глаз. Ребенку диагностировали контузию и травмы. Глазное яблоко не было повреждено. Врачи сумели вовремя оказать помощь. Здоровью школьницы ничего не угрожает.

До этого двухлетняя девочка в детском саду упала с качелей и получила двойной перелом руки. Воспитатель отвлеклась на телефонный разговор и не заметила падение. Мать утверждает, что руководство сада никак не помогло и ей пришлось самой везти ребенка в больницу, где девочке сделали операцию. Женщина уже обратилась в полицию и суд, а воспитателю объявили дисциплинарное взыскание.