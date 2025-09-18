Путин назвал вопрос мигрантов очень чувствительным для россиян

Вопрос миграции является очень чувствительной для россиян, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. Он подчеркнул, что ни региональная, ни федеральная власть не должна закрывать глаза на эту проблему.

Многие решения приняты, надо добиться их исполнения. Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их постоянно в поле зрения, — отметил Путин.

Президент добавил, что принятые по этому вопросу решения нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Он призвал глав фракций предлагать по ним конструктивные инициативы.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия меняет подход к привлечению иностранных работников, переходя к модели возвратной миграции. По его словам, мигранты будут приезжать временно, зарабатывать и уезжать, привлекать их семьи или обучать новых специалистов не будут. Министр добавил, что процесс перехода к новому режиму миграции уже выстраивается.