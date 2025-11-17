Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 17:45

Политолог раскрыл, кто на самом деле оплатит поставки Rafale Украине

Политолог Скачко: Франция сдуру оплатит поставки Rafale Украине

Rafale Rafale Фото: Tech. Sgt. Joshua Williams/Global Look Press
Власти Украины не способны самостоятельно оплатить поставки французской военной техники для нужд ВСУ, сказал в беседе с NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко. Поэтому, если Париж действительно передаст Украине истребители Rafale, это произойдет за счет Европы.

Это будут либо репарационные кредиты, либо деньги, которые выделят страны Европы по собственным механизмам. Скорее всего, Франция сдуру заплатит сама, потому что это заложено в ее бюджете. Сам Зеленский никакого финансирования искать не будет. Более того, ему от этого плохо: если сами страны ЕС выделят деньги на поставки, он оттуда ничего не украдет. Придется только продавать это оружие и уже оттуда воровать, — считает Скачко.

Эксперт полагает, что на Украину отправятся старые истребители, которые Франция планировала обновить. Киев в целом получает от западных партнеров устаревшее вооружение, подчеркнул собеседник.

Конечно же, Украине передадут старье — для ВСУ это самая большая проблема. Зачем европейцы и американцы вообще отдают свое оружие? У них идет естественный процесс обновления. Старое сжигается на фронте, на его место приходит новое — это всегда и везде так. Поэтому значительная часть оружия, переданного Украине, не очень хорошего качества, — указал Скачко.

Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о закупках французского вооружения Киевом. В поставки войдут 100 истребителей Rafale, а также средства противовоздушной обороны. Соглашение рассчитано на 10 лет.

