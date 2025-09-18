Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 17:36

Путин поддержал идею продажи «красивых номеров» для авто в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На встрече с лидерами парламентских фракций президент России Владимир Путин заявил, что не видит препятствий для введения в стране продажи «красивых номеров» для автомобилей, передает пресс-служба Кремля. Алексей Нечаев, возглавляющий партию «Новые люди», выступил с инициативой о запуске продажи «красивых номеров» для автомобилей через портал «Госуслуги». Он подчеркнул, что необходимая правовая база уже готова.

Продажа красивых номеров — почему нет, а чего здесь такого. Я не вижу [проблемы], почему до сих пор решение не принимается, — прокомментировал Путин.

Ранее Путин поддержал инициативу о возвращении Волгограду исторического названия Сталинград. Он подчеркнул, что решение этого вопроса должно быть принято на уровне региона. С предложением вернуть городу его историческое имя выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Помимо этого, он также высказался за установку памятника Дзержинскому.

До этого Путин отметил, что в условиях высокого уровня инфляции более целесообразно бороться с ростом цен, чем проводить ежеквартальную индексацию пенсий и социальных выплат. Этот вопрос поднял Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия — За правду».

Владимир Путин
номера
автомобили
Россия
