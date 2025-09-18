Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 17:38

В МИД России раскрыли, почему в США хотят восстановить авиасообщение с РФ

Захарова: американские компании теряют прибыль без прямого авиасообщения с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявления деловых кругов США о восстановлении прямого авиасообщения с Россией демонстрируют их недовольство из-за упущенной прибыли, заявила, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, американские авиаперевозчики теряют возможность легального заработка.

Эти деньги проходят мимо американских бизнесменов в первую очередь. Окормляются совершенно другие авиаперевозчики, совершенно другие страны получают прибыль. При этом есть все возможности действительно на этом зарабатывать чистые деньги, а не кровавые, — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что всем очевидно преимущество беспосадочных перелетов с точки зрения удобства, комфорта, экономии времени. Поэтому, по ее мнению, возобновление этих рейсов будет с воодушевлением воспринято российскими и американскими деловыми кругами, обоюдно заинтересованными в восстановлении торгово-экономического сотрудничества. Российским и американским гражданам это будет тоже удобно, добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия направила США конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения. Она подчеркнула на полях Восточного экономического форума, что это не политический шаг, а прагматичная инициатива, продиктованная запросом граждан.

Мария Захарова
МИД России
США
авиасообщение
Михаил Розен
М. Розен
