03 сентября 2025 в 10:03

Захарова сделала важное заявление по авиасообщению с США

Захарова: Вашингтон получил от Москвы предложения по авиасообщению

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия направила США конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения, заявила представитель МИД Мария Захарова в комментарии ТАСС. Она подчеркнула на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что это не политический шаг, а прагматичная инициатива, продиктованная запросом граждан. Сейчас путь между странами с пересадками занимает около суток, тогда как раньше прямые рейсы сокращали его до девяти часов.

Мы с такой инициативой вышли к американцам. Она не часть некой политической повестки. Это прагматика. Этого хотят люди, — сказала Захарова.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что Москва подготовила и направила Вашингтону документы по возобновлению авиасообщения, которые в настоящее время находятся на стадии обсуждения. Дипломат выразил оптимизм, что после встречи на Аляске процесс нормализации отношений может ускориться. Он подчеркнул, что без решения этого вопроса продвижение по другим направлениям затруднительно, добавив, что, несмотря на усилия, значительных прорывов пока не достигнуто.

