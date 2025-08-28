День знаний — 2025
28 августа 2025 в 18:04

Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова

Первый гонорар артиста Пермякова за роль Лени Голубкова составил тысячу рублей

Исполнитель роли Лени Голубкова в рекламных роликах компании «МММ» в 1990-е годы актер Владимир Пермяков рассказал NEWS.ru, что его первый гонорар составил тысячу рублей за съемочный день. Это была значительная сумма в то время, когда средняя зарплата рабочего в России составляла около 200 рублей в месяц, напомнил артист.

Тысячу рублей за первый ролик в 1994 году в феврале заплатили. Потом со мной заключили договор и стали платить по $200 за съемочный день. Доллар стоил, по-моему, шесть рублей, — отметил Пермяков.

Он добавил, что строил образ Лени на искренности и непосредственности, и назвал его «шукшинским персонажем». Играть такого героя, по словам Пермякова, было несложно, поскольку артист сам «вышел из народа» — рос в бедной многодетной семье в Красноярском крае.

Такой шукшинский персонаж. Мне он нравился, родным стал. «Куплю жене сапоги» — мол, не пропью, а на семью потрачу. Ну хороший же русский мужик! — поделился артист.

Ранее стало известно, что Пермяков обратился к врачам из-за болей в сердце. Медики диагностировали артисту сахарный диабет.

До этого на могиле основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди в день его 70-летия, 11 августа, не оказалось венков и пышных букетов. Однако на видео попала шахматная доска с фигурами, оставленная прямо на мемориале.

