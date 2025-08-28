День знаний — 2025
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд

Командующий ВСУ Бровди послал Сийярто из-за запрета на въезд в Венгрию

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Lev Radin/Global Look Press

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди послал в пятую точку главу МИД Венгрии Петера Сийярто в Telegram-канале. Причиной стали санкции республики против него, а также запрет на въезд в страну.

Запихните в задницу, господин «танцор на костях», ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. (...) А про ограничение Шенгена — не берите на себя больше, чем можете потянуть, — подчеркнул командир.

Бровди, которого также называют Мадяр, объяснил, с чем связаны претензии Будапешта по поводу ударов ВСУ по российскому нефтепроводу «Дружба». По его мнению, венгерская власть стремится «набить карманы подсанкционным сырьем», а не защитить суверенитет.

Ранее Венгрия запретила въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, который причастен к атаке на «Дружбу». Сийярто объяснил, что санкции связаны с посягательством на суверенитет страны и безопасность в сфере энергоснабжения. При этом имени командира не называют, но украинские журналисты сообщали, что атаку координировал этнический венгр из Закарпаться Бровди.

