Сийярто отказался поддерживать ускоренное членство Киева в ЕС

Венгрия никогда не поддержит ускоренное присоединение Украины к ЕС, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. По его словам, которые приводит издание Mandiner, вступление Киева стало бы смертельным ударом для всего сообщества.

Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС. Это ускоренное членство стало бы трагедией и для Венгрии, и для всего ЕС, — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что если Украина присоединится к ЕС, ей придется направлять все денежные средства организации. Также поступление украинской продукции может негативно сказаться на сельском хозяйстве Европы, добавил он.

Ранее газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп убедил венгерского премьера Виктора Орбана перестать препятствовать присоединению Украины к ЕС. По данным газеты, переговоры по вступлению Киева и Кишинева в сообщество могут начаться в ближайшие недели.

При этом один из дипломатов заявил газете, что переговоры с Молдавией пока могут быть отложены из-за проведения там парламентских выборов, намеченных на конец сентября. Тем не менее некоторые страны Евросоюза хотели бы ускорить процесс, чтобы укрепить позиции проевропейских партий в республике.