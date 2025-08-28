День знаний — 2025
28 августа 2025 в 15:40

Баскетболист из США рассказал, что в России удивило его больше всего

Баскетболист из США Мартин признался, что ему не дается русский язык

Джеремайя Мартин Джеремайя Мартин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Американский баскетболист «Локомотива-Кубани» Джеремайя Мартин признался, что главным испытанием в России для него стал язык, сообщает «Чемпионат». Спортсмен отметил, что выучил лишь несколько слов и постоянно пользуется онлайн-переводчиком.

Честно говоря, мне он совсем не дается. Я смог запомнить буквально несколько слов. Поэтому мой онлайн-переводчик всегда наготове, — сказал Мартин.

Игрок перешел в «Локомотив-Кубань» в июле. В 2023 году он играл за красноярский «Енисей», в следующем сезоне оказался в екатеринбургском «Уралмаше».

Ранее французский писатель Бернар Вербер рассказал, что сотрудничество с Россией началось благодаря посольству Франции в Москве. Он уточнил, что один из сотрудников дипмиссии перевел его роман «Империя ангелов». Посол опубликовал перевод в интернете, после чего роман быстро обрел популярность среди российских читателей. Затем права на выпуск книги приобрело одно из издательств. Вербер подчеркнул, что именно этот момент стал отправной точкой его сотрудничества с российской стороной.

