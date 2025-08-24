Французский писатель Вербер вспомнил, как начался его путь в России Писатель Вербер связал свою популярность в России с деятельностью посольства

Французский писатель Бернар Вербер рассказал ТАСС, что сотрудничество с Россией началось благодаря посольству Франции в Москве. Он уточнил, что один из сотрудников дипмиссии перевел его роман «Империя ангелов».

Все началось, когда однажды роман «Империя ангелов» перевел на русский язык сотрудник посольства Франции в Москве. В то время он боролся с раком — книга помогла ему справиться с болезнью, — объяснил фантаст.

Посол опубликовал перевод в интернете, после чего роман быстро обрел популярность среди российских читателей. Затем права на выпуск книги приобрело одно из издательств. Вербер подчеркнул, что именно этот момент стал отправной точкой его сотрудничества с российской стороной.

