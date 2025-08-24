Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 11:44

Французский писатель Вербер вспомнил, как начался его путь в России

Писатель Вербер связал свою популярность в России с деятельностью посольства

Бернар Вербер Бернар Вербер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский писатель Бернар Вербер рассказал ТАСС, что сотрудничество с Россией началось благодаря посольству Франции в Москве. Он уточнил, что один из сотрудников дипмиссии перевел его роман «Империя ангелов».

Все началось, когда однажды роман «Империя ангелов» перевел на русский язык сотрудник посольства Франции в Москве. В то время он боролся с раком — книга помогла ему справиться с болезнью, — объяснил фантаст.

Посол опубликовал перевод в интернете, после чего роман быстро обрел популярность среди российских читателей. Затем права на выпуск книги приобрело одно из издательств. Вербер подчеркнул, что именно этот момент стал отправной точкой его сотрудничества с российской стороной.

Ранее в Кембриджском словаре появились слова «скибиди», «делулу» и «традвайф», которые считаются популярными в российском TikTok. По словам его составителей, это означает, что такие неологизмы прочно прижились и никуда не денутся. Как указал руководитель лексической программы Колин Макинтош, интернет-культура меняет английский язык, и за этим процессом интересно наблюдать.

