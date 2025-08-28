Продавец на заправке помог клиенту разбогатеть на 80 млн рублей

Житель штата Мэриленд в США выиграл $1 млн (около 80 млн рублей) в лотерею, после того как продавец на заправочной станции случайно выбрал для него счастливый билет, передает UPI. Как отмечает издание, мужчина из округа Балтимор потратил на покупку оказавшиеся у него в кармане $20 (1,6 тысячи рублей).

Сначала я подумал, что выиграл $100, потом — что $1 тыс. Это продолжалось и продолжалось. В итоге я позвонил жене и сказал: «Я только что выиграл миллион баксов!» — рассказал он.

Ранее житель Южной Каролины купил 162 идентичных билета с одной и той же комбинацией цифр и выиграл $811 тыс. (около 65 млн рублей). Мужчина руководствовался исключительно сильным предчувствием и не ошибся.

До этого житель британского Ливерпуля выиграл в лотерею EuroMillions миллион фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) и не пришел за выигрышем в течение 180 дней. Денежные средства уйдут в распоряжение программы The National Lottery Good Causes. Речь идет о фонде, который распределит их между четырьмя благотворительными организациями.