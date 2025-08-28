День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:04

Продавец на заправке помог клиенту разбогатеть на 80 млн рублей

UPI: продавец на заправке случайно выбрал выигрышный лотерейный билет американцу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель штата Мэриленд в США выиграл $1 млн (около 80 млн рублей) в лотерею, после того как продавец на заправочной станции случайно выбрал для него счастливый билет, передает UPI. Как отмечает издание, мужчина из округа Балтимор потратил на покупку оказавшиеся у него в кармане $20 (1,6 тысячи рублей).

Сначала я подумал, что выиграл $100, потом — что $1 тыс. Это продолжалось и продолжалось. В итоге я позвонил жене и сказал: «Я только что выиграл миллион баксов!»рассказал он.

Ранее житель Южной Каролины купил 162 идентичных билета с одной и той же комбинацией цифр и выиграл $811 тыс. (около 65 млн рублей). Мужчина руководствовался исключительно сильным предчувствием и не ошибся.

До этого житель британского Ливерпуля выиграл в лотерею EuroMillions миллион фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) и не пришел за выигрышем в течение 180 дней. Денежные средства уйдут в распоряжение программы The National Lottery Good Causes. Речь идет о фонде, который распределит их между четырьмя благотворительными организациями.

США
выигрыши
лотереи
победители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский БЭК отправил на дно украинский разведкорабль
Волчанск, Полтавка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 августа
Кинолог предостерег от использования строгих ошейников для собак
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.