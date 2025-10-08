Россиянам объяснили, как проверить подлинность ювелирных изделий Ювелир Овсепян: проверить изделия из золота на подлинность можно по ярлыку

Подлинность изделий из золота, платины или серебра можно проверить только по информации на ярлыке, заявил «Вечерней Москве» ювелир Акоп Овсепян. Он отметил, что определить подделку на глаз простому покупателю достаточно сложно.

Поэтому удостовериться в качестве предлагаемого товара можно только по ярлыку. На подлинное ювелирное изделие должен быть нанесен уникальный QR-код и идентификационный номер (УИН), который присваивает Федеральная пробирная палата, — уточнил Овсепян.

Ориентироваться сугубо на наличие или отсутствие пробы на украшениях — это ошибка. Дело в том, что ее наносят не на все виды ювелирных изделий. Например, украшения из серебра можно продавать и без пробы, пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего покупают ювелирные украшения для себя. Согласно опросу финансового маркетплейса, 45% респондентов готовы потратить на украшение для себя больше, чем на подарок кому-то другому.