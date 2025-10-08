Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 10:25

Россиянам объяснили, как проверить подлинность ювелирных изделий

Ювелир Овсепян: проверить изделия из золота на подлинность можно по ярлыку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подлинность изделий из золота, платины или серебра можно проверить только по информации на ярлыке, заявил «Вечерней Москве» ювелир Акоп Овсепян. Он отметил, что определить подделку на глаз простому покупателю достаточно сложно.

Поэтому удостовериться в качестве предлагаемого товара можно только по ярлыку. На подлинное ювелирное изделие должен быть нанесен уникальный QR-код и идентификационный номер (УИН), который присваивает Федеральная пробирная палата, — уточнил Овсепян.

Ориентироваться сугубо на наличие или отсутствие пробы на украшениях — это ошибка. Дело в том, что ее наносят не на все виды ювелирных изделий. Например, украшения из серебра можно продавать и без пробы, пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего покупают ювелирные украшения для себя. Согласно опросу финансового маркетплейса, 45% респондентов готовы потратить на украшение для себя больше, чем на подарок кому-то другому.

украшения
ювелиры
подделки
золото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Легендарный французский артист балета скончался на 81-м году жизни
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Конверт с подписью Гагарина продали за 1,6 млн рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.