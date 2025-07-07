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07 июля 2025 в 04:20

Россиянам объяснили, как правильно ухаживать за украшениями с бриллиантами

Технолог Борисова: бриллианты нужно хранить в шкатулке с отдельными отсеками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украшения с бриллиантами необходимо хранить в шкатулках с отдельными отсеками, заявила NEWS.ru технолог отдела разработки нового продукта ювелирной компании «Алькор» Юлия Борисова. По ее словам, натуральные камни отличаются высокой прочностью, поэтому могут царапать драгоценные металлы.

Большая ошибка — хранить все изделия в одной шкатулке. Натуральные бриллианты отличаются не только невероятным блеском, но и своей прочностью. Чтобы предотвратить появление мелких царапин на драгоценных металлических поверхностях, стоит разместить украшения в шкатулке со специальными отсеками отдельно друг от друга, — сказала Борисова.

Она уточнила, что главные враги ювелирных изделий — механические повреждения, перепады температур и химикаты. Технолог рекомендовала снимать украшения перед занятиями спортом, походами в сауну, а также при использовании бытовой химии.

Секрет долгого сияния изделий — регулярный уход. Для повседневной чистки используйте фланелевую салфетку и специальные средства. При небольших загрязнениях замочите украшения в мыльном растворе, пройдитесь мягкой щеткой и промойте их водой. Раз в год рекомендуется профессиональная чистка у мастера: он вернет прежний блеск металлам и проверит надежность креплений, — добавила Борисова.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что крупнейший в истории России ювелирный алмаз «Новое солнце» весом 468,3 карата должен оставаться в АЛРОСА либо же он может быть реализован в Гохран РФ. По его словам, поскольку кристалл нашли в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, было принято решение присвоить ему имя в честь юбилея.

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