08 октября 2025 в 10:24

В Петербурге поддержали идею Матвиенко о взносах с безработных

В Петербурге поддержали идею Матвиенко об оплате ОМС безработными

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: council.gov.ru

В парламенте Санкт-Петербурга поддержали инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко, предусматривающую оплату полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) безработными гражданами, сообщает «Закс.ру». Глава комитета финансов города Светлана Енилина заявила, что такое решение поможет снизить нагрузку на региональные бюджеты.

Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу. <…> Принятие законодательного решения на федеральном уровне позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов РФ и восстановить социальную справедливость, — сказала Енилина.

Ранее Матвиенко предложила обязать неработающих россиян самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование. По ее словам, сумма может быть небольшой — порядка 45 тыс. рублей в год. Она добавила, что в Москве насчитывается около 700 тыс. неработающих граждан.

Позже председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что инициатива Матвиенко противоречит Конституции и ставит под сомнение социальную направленность государства. По его словам, люди и так тратят не менее 1,5 трлн рублей в год на медицинские услуги.

