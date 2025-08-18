Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:53

Организаторы лотереи лишили победителя 108 млн рублей

Liverpool Echo: британец не пришел за выигрышем в 1 млн фунтов стерлингов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель британского Ливерпуля выиграл в лотерею EuroMillions миллион фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) и не пришел за выигрышем в течение 180 дней, передает Liverpool Echo. По данным издания, теперь средства уйдут в распоряжение программы The National Lottery Good Causes. Речь идет о фонде, который распределит их между четырьмя благотворительными организациями.

Владелец билета из Ливерпуля не смог получить приз EuroMillions и упустил шанс стать миллионером. Билет был куплен в День святого Валентина, 14 февраля, в этом году в Ливерпуле, но владелец билета не успел получить приз в 1 млн фунтов стерлингов, — сказано в материале.

Ранее в Свердловской области мужчина выиграл 12,6 млн рублей. Однако победитель пока не обратился за получением денег. Счастливый билет стоимостью 70 рублей был приобретен через мобильное приложение. В тираже от 8 августа игроку удалось точно угадать все числа в первом поле, что принесло ему крупный денежный приз.

Также жительница американского штата Техас из города Остин Кристен Мориарти провела полгода в судебных тяжбах, чтобы получить свой лотерейный выигрыш. Женщина должна была получить $83,5 млн (почти 6,7 млрд рублей).

Великобритания
лотереи
выигрыши
призы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на вопрос о встрече Трампа, Путин и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией
В Госдуме назвали главное достижение Путина и Трампа на саммите на Аляске
ВСУ нанесли удар по объекту, где всегда много людей
Пойманная на Сахалине агрессивная акула попала на видео
Самая изысканная заготовка: готовим вяленые помидоры в домашних условиях
Теракт на Крымском мосту, роботы, «ядерная зима»: ВСУ атакуют РФ 18 августа
Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидером страны БРИКС
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.