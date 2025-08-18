Организаторы лотереи лишили победителя 108 млн рублей

Житель британского Ливерпуля выиграл в лотерею EuroMillions миллион фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) и не пришел за выигрышем в течение 180 дней, передает Liverpool Echo. По данным издания, теперь средства уйдут в распоряжение программы The National Lottery Good Causes. Речь идет о фонде, который распределит их между четырьмя благотворительными организациями.

Владелец билета из Ливерпуля не смог получить приз EuroMillions и упустил шанс стать миллионером. Билет был куплен в День святого Валентина, 14 февраля, в этом году в Ливерпуле, но владелец билета не успел получить приз в 1 млн фунтов стерлингов, — сказано в материале.

Ранее в Свердловской области мужчина выиграл 12,6 млн рублей. Однако победитель пока не обратился за получением денег. Счастливый билет стоимостью 70 рублей был приобретен через мобильное приложение. В тираже от 8 августа игроку удалось точно угадать все числа в первом поле, что принесло ему крупный денежный приз.

Также жительница американского штата Техас из города Остин Кристен Мориарти провела полгода в судебных тяжбах, чтобы получить свой лотерейный выигрыш. Женщина должна была получить $83,5 млн (почти 6,7 млрд рублей).