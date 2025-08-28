День знаний — 2025
28 августа 2025 в 15:32

Депутат Рады раскрыл, кто курировал теракт на «Северных потоках»

Депутат Верховной рады Дмитрук: теракт на «Северных потоках» был поддержан ЦРУ

Артем Дмитрук Артем Дмитрук Фото: NEWS.ru

США на уровне аппарата президента страны не поддержали идею подрыва газопровода «Северный поток», рассказал NEWS.ru действующий депутат Верховной рады Артем Дмитрук. При этом он добавил, что американскими спецслужбами план был впоследствии одобрен.

По моей информации, это была совместная операция СБУ и ГУР. Мне также известно от моих источников, что США возражали против этой операции. По крайней мере, первоначально и на уровне аппарата президента США. Киев рассказал Вашингтону о том, что планирует такой теракт, поставил куратора в известность. И получил отказ, — отметил Дмитрук.

Отказ был, что называется, «формальным», предположил собеседник. На уровне американской разведки его приняли.

На политическом уровне отказали, а на техническом уровне — то есть на уровне спецслужб, на уровне ЦРУ — план был принят, и осуществлялась вся возможная поддержка. Знали ли об этом в администрации Байдена? Конечно. Но просто предпочли «не замечать», — заключил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что расследование дела о подрыве «Северных потоков» доведут до конца, а исполнители и заказчики диверсии будут названы. Также он положительно оценил то, что следствие продолжается.

