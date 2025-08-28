День знаний — 2025
28 августа 2025 в 15:36

Группы EVERGLOW и 8TURN станут хедлайнерами «Фандом Фест ВКонтакте — 2025»

Фото: YONHAP/EPA/TASS

VK Fest «Фандом Фест» от «ВКонтакте», который пройдет 22–23 ноября в Москве, станет площадкой для выступлений популярных групп и артистов. В рамках мероприятия на главной сцене выступят южнокорейские группы EVERGLOW и 8TURN, а также российский рок-исполнитель Дима Пермяков.

На фестивале выступят также музыкант из Китая WEIYI и бойз-бэнд из Казахстана NOMADS. Организаторы подчеркнули, что фестиваль объединит поклонников музыки, кино и гейминга, а также впервые откроет пространство VK Play с лекторием и фотозоной.

Коллаборация двух фестивалей, «Фандом Фест» от «ВКонтакте» и VK Fest, позволит усилить программу зоны «Косплей», расширить участие косплей-сообществ. Это также объединит представителей разных направлений поп-культуры.

Ранее сообщалось, что за десять лет VK Fest вырос из петербургского музыкального уикенда в масштабное всероссийское событие. Фестиваль объединяет многотысячную аудиторию, звездный состав артистов, а также бьет рекорды.

Россия
ВКонтакте
фестивали
Москва
