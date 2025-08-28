День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:46

В Союзе пчеловодов указали на нюанс, усложняющий производство меда

Председатель Союза пчеловодов Михеев: маркировка усложнит производство меда

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Новая волна маркировки пасек и дорогостоящие анализы продукта усложнят производство меда, заявил NEWS.ru председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев. По его словам, приходится маркировать каждый улей, а не пасеку в целом.

Дело в том, что действительно в России меда более чем достаточно, и пчеловоды готовы предоставить его на полки. Но в этом году очень сильно подорожали анализы продукта. Теперь пошла очередная волна маркирования пасек, причем немного не по тому плану, на котором пчеловоды настаивали более трех лет. Мы с Министерством сельского хозяйства говорили, что лучше все-таки маркировать пасеку в целом, чем каждый ящик или каждый улей, как мы должны будем делать с сентября, — сказал Михеев.

Он уточнил, что один и тот же улей может выполнять за сезон три-четыре операции, из-за чего его придется каждый раз перемаркировывать. Кроме того, отметил председатель Союза пчеловодов, конечный потребитель видит только наименование пасеки.

Мы за то, чтобы была прослеживаемость, но чтобы она была адекватной. А не так, чтобы сейчас загрузить и ветеринаров, и пчеловодов этой работой, которая не даст результата, — добавил Михеев.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что пасеку на даче можно ставить в трех метрах от соседской территории. При этом, по словам юриста, если между участками есть высокий забор или густые кустарники, расстояние можно сократить.

продукты
цены
Россия
производство
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
Александр Ефимов
А. Ефимов
