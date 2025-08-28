В Союзе пчеловодов указали на нюанс, усложняющий производство меда

Новая волна маркировки пасек и дорогостоящие анализы продукта усложнят производство меда, заявил NEWS.ru председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев. По его словам, приходится маркировать каждый улей, а не пасеку в целом.

Дело в том, что действительно в России меда более чем достаточно, и пчеловоды готовы предоставить его на полки. Но в этом году очень сильно подорожали анализы продукта. Теперь пошла очередная волна маркирования пасек, причем немного не по тому плану, на котором пчеловоды настаивали более трех лет. Мы с Министерством сельского хозяйства говорили, что лучше все-таки маркировать пасеку в целом, чем каждый ящик или каждый улей, как мы должны будем делать с сентября, — сказал Михеев.

Он уточнил, что один и тот же улей может выполнять за сезон три-четыре операции, из-за чего его придется каждый раз перемаркировывать. Кроме того, отметил председатель Союза пчеловодов, конечный потребитель видит только наименование пасеки.

Мы за то, чтобы была прослеживаемость, но чтобы она была адекватной. А не так, чтобы сейчас загрузить и ветеринаров, и пчеловодов этой работой, которая не даст результата, — добавил Михеев.

