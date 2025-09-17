Россиян предупредили о росте цен на рыбу в октябре Экономист Белхароев: цены на рыбу в России в октябре вырастут на 10–12%

Цены на рыбу и икру в октябре могут увеличиться на 10–12%, заявил NEWS.ru эксперт экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. По его словам, рыбная продукция пользуется повышенным спросом в осенне-зимний период. Этим в том числе можно объяснить рост ее стоимости.

В октябре начнет дорожать рыбная продукция, которая пользуется повышенным спросом в осенне-зимний период. Рыба тоже будет дорожать, включая икру. В октябре, полагаю, на 10–12%, — сказал Белхароев.

По его словам, далее цены продолжат плавно расти вплоть до Нового года, а после стабилизируются.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов рассказал, что в октябре россиян ожидает рост цен на овощи, не входящие в борщевой набор. По его словам, огурцы и помидоры подорожают на 8–15%. При этом стоимость кабачков, баклажанов и перца увеличится как минимум на 35–40%, считает эксперт.

Он пояснил, что сезон их производства в сентябре подходит к концу, а октябрь — это межсезонье. Распродаются остатки российской продукции и на рынке расширяется предложение импортных овощей, которые всегда ощутимо дороже российских, отметил Плугов.