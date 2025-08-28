Горничную наказали за тайные подработки в домах местных жителей в выходные CNA: в Сингапуре горничную оштрафовали на $10 тысяч за подработку в выходные

Суд в Сингапуре оштрафовал 53-летнюю горничную Пидо Эрлинду Окампо на $10 тысяч (802 тысячи рублей) за нелегальные подработки у частных лиц, сообщает Channel News Asia. Женщина на протяжении четырех лет убирала дома в выходные, нарушая строгое трудовое законодательство страны.

Женщина работает в Сингапуре с 1994 года и уже сменила четырех официальных работодателей. Однако выяснилось, что она тайно подрабатывала уборщицей в домах местных жителей Пулака Прасада и Сох Ой Бека, получая дополнительный доход.

Закон Сингапура запрещает иностранным домашним работникам брать подработки даже в выходные дни. Нарушителям могут грозить штрафы до $15 тысяч (1,2 млн рублей) или заключение на срок до двух лет. Наказание предусмотрено и для нанимателей. В Министерстве трудовых ресурсов Сингапура подчеркнули, что контроль за трудовой деятельностью мигрантов необходим для защиты прав работников и работодателей.

