Горничную наказали за тайные подработки в домах местных жителей в выходные

28 августа 2025 в 15:24

CNA: в Сингапуре горничную оштрафовали на $10 тысяч за подработку в выходные

Суд в Сингапуре оштрафовал 53-летнюю горничную Пидо Эрлинду Окампо на $10 тысяч (802 тысячи рублей) за нелегальные подработки у частных лиц, сообщает Channel News Asia. Женщина на протяжении четырех лет убирала дома в выходные, нарушая строгое трудовое законодательство страны.

Женщина работает в Сингапуре с 1994 года и уже сменила четырех официальных работодателей. Однако выяснилось, что она тайно подрабатывала уборщицей в домах местных жителей Пулака Прасада и Сох Ой Бека, получая дополнительный доход.

Закон Сингапура запрещает иностранным домашним работникам брать подработки даже в выходные дни. Нарушителям могут грозить штрафы до $15 тысяч (1,2 млн рублей) или заключение на срок до двух лет. Наказание предусмотрено и для нанимателей. В Министерстве трудовых ресурсов Сингапура подчеркнули, что контроль за трудовой деятельностью мигрантов необходим для защиты прав работников и работодателей.

Ранее продовольственное агентство Сингапура дало разрешение на ввоз в страну умерщвленных насекомых 16 видов, а также продуктов питания из них. В ведомстве подчеркнули, что употребление насекомых в пищу находится в стадии становления, и для этого в Сингапуре нужно составить ряд рекомендаций. К одобренным в пищу насекомым в южно-азиатской стране отнесли кузнечиков, саранчу, сверчков, мучных червей, тутовых шелкопрядов и медоносных пчел.

