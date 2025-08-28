Плату за езду по муниципальным дорогам хотят ввести для части водителей

В России планируют ввести плату для большегрузных автомобилей за проезд по муниципальным и региональным дорогам, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, такая мера позволит компенсировать ущерб от износа дорожного полотна.

В публикации отмечается, что новое правило будет распространяться на транспортные средства массой свыше 12 тонн. Разработку системы сбора платежей ФКУ «Дороги России» планирует поручить НИУ ВШЭ. Новая инициатива станет аналогом системы «Платон» для дорог регионального и местного значения.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области дальнобойщики перекрыли дорогу из-за перебоев в работе автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств. Отмечалось, что это произошло на дороге между поселком Березово и деревней Козырево.

До этого ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» возмутилась наличием генераторов радиопомех вблизи дорог и попросила Роскомнадзор проверить законность их установки. По словам перевозчиков, их штрафуют за якобы отключенное навигационное оборудование. Однако потеря спутниковых сигналов происходит именно из-за глушилок.