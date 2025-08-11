Дальнобойщики взбунтовались и перекрыли часть дороги

В Челябинской области дальнобойщики перекрыли дорогу из-за перебоев в работе автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным надзорного органа, это произошло на дороге между поселком Березово и деревней Козырево.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикации средств массовой информации о скоплении большегрузов на дороге между поселком Березово и деревней Козырево в связи с перебоями в работе автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств, — сказано в сообщении.

До этого ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» возмутилась наличием генераторов радиопомех вблизи дорог и попросила Роскомнадзор проверить законность их установки. По словам перевозчиков, их штрафуют за якобы отключенное навигационное оборудование. Однако потеря спутниковых сигналов происходит именно из-за глушилок.

До этого российские перевозчики пожаловались на демпинг со стороны конкурентов из Китая. Они утверждают, что дальнобойщики прибегают к схеме каботажа. В частности, китайские перевозчики начали брать дополнительные заказы по России, демпингуя и снижая тарифы на 20% ниже рынка.