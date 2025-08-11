Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 18:50

Дальнобойщики взбунтовались и перекрыли часть дороги

В Челябинской области дальнобойщики перекрыли часть дороги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинской области дальнобойщики перекрыли дорогу из-за перебоев в работе автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным надзорного органа, это произошло на дороге между поселком Березово и деревней Козырево.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикации средств массовой информации о скоплении большегрузов на дороге между поселком Березово и деревней Козырево в связи с перебоями в работе автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств, — сказано в сообщении.

До этого ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» возмутилась наличием генераторов радиопомех вблизи дорог и попросила Роскомнадзор проверить законность их установки. По словам перевозчиков, их штрафуют за якобы отключенное навигационное оборудование. Однако потеря спутниковых сигналов происходит именно из-за глушилок.

До этого российские перевозчики пожаловались на демпинг со стороны конкурентов из Китая. Они утверждают, что дальнобойщики прибегают к схеме каботажа. В частности, китайские перевозчики начали брать дополнительные заказы по России, демпингуя и снижая тарифы на 20% ниже рынка.

дальнобойщики
дороги
бунты
Челябинская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше
Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок на заправке стал жертвой приставаний иностранца
Трамп спрогнозировал торговые отношения между США и Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.