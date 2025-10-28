В одном российском городе плата за жилье увеличится на 11% Плата за содержание жилья в Челябинске увеличится на 11% с 1 декабря

Плата за содержание жилья в Челябинске возрастет на 11% с 1 декабря, сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на заседании городской думы. В абсолютном выражении повышение составит два-три рубля, а итоговый тариф будет варьироваться от 24,66 до 33,12 рубля за квадратный метр в зависимости от инфраструктуры дома, передает URA.RU.

Плата увеличится на 11% по сравнению с текущей, в цифровом выражении рост составит около двух-трех рублей. В зависимости от условий (наличие лифта, мусоропровода, газового оборудования) размер платы составит от 24,66 рубля до 33,12 рубля за квадратный метр, — говорится в заявлении.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что с 1 марта 2026 года в России изменится конечный срок внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Согласно утвержденным правилам, дата окончательного расчета переносится с 10 на 15 число каждого месяца.

Кроме того, экономист Наталья Казанцева заявила, что стоимость вывоза твердых коммунальных отходов может повыситься в связи с дефицитом полигонов для их размещения. Она пояснила, что операторам приходится наращивать расстояние транспортировки, что ведет к дополнительным расходам.