Забудьте о традиционном варенье: варим морковное с орехами

Морковное варенье с орехами — это удивительный десерт, сочетающий природную сладость моркови и пикантность ореховой крошки. Такой нестандартный рецепт позволяет создать полезное лакомство с насыщенным вкусом и золотистым оттенком. Это варенье с орехами станет открытием для любителей оригинальных заготовок.

Питательный десерт с морковью и орехами идеально подходит к утренним тостам, творогу или в качестве начинки для выпечки. Его нежный вкус с хрустящими ореховыми вкраплениями нравится и детям, и взрослым.

Для приготовления требуется: 1 кг сочной моркови, 800 г сахарного песка, 200 г ядер грецких орехов, 1 лимон, 2-3 бутона гвоздики, 1 ч. л. молотой корицы и 100 мл воды.

Морковь натирают на мелкой терке, заливают водой и тушат до мягкости. Добавляют сахар, цедру и сок лимона, специи. Варят на медленном огне 40–50 минут, регулярно помешивая. За 10 минут до готовности вводят измельченные орехи. Горячее варенье разливают по стерильным банкам, укупоривают и хранят в прохладном месте.

Это золотистое морковное варенье с орехами станет витаминной поддержкой в холодный сезон.

