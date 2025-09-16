Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:19

Всего 3 шага: как приготовить самый ароматный салат грузинской кухни дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с баклажанами и ореховым соусом — это яркое и сытное блюдо, которое поражает гармонией вкусов и текстур. Нежные обжаренные баклажаны идеально сочетаются с пикантным и ароматным соусом на основе грецких орехов. Это блюдо может выступать как самостоятельная закуска или стать идеальным дополнением к основному меню.

Для приготовления понадобятся 2 баклажана, 80 г грецких орехов, пучок зелени, 1 болгарский перец, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. яблочного уксуса, 50 мл растительного масла, соль и сахар по вкусу. Баклажаны нарежьте кружками, обжарьте на масле с двух сторон до золотистой корочки, затем дайте стечь лишнему маслу и порвите на полоски. Для соуса измельчите в блендере орехи, зелень, болгарский перец, чеснок, уксус, соль и сахар до однородной пасты. Заправьте теплые баклажаны ореховым соусом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут для насыщенного вкуса. Подавайте блюдо комнатной температуры, украсив зеленью и орехами. Такой салат получается питательным, ароматным и отлично хранится в холодильнике.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
рецепты
салаты
баклажаны
орехи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
