Из яблок теперь готовлю диетический салат: всего 90 ккал, но отлично насыщает

Из яблок теперь готовлю диетический салат. В нем всего 90 ккал на 100 граммов, но благодаря высокому содержанию белка и клетчатки блюдо отлично насыщает и при этом легко усваивается.

Рецепт: нарежьте соломкой 200 г вареной ветчины (до 5% жирности), 1 зеленое яблоко, 100 г сельдерея и 1 свежий огурец. Для заправки смешайте 100 г натурального йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, сок половины лимона и немного укропа. Аккуратно соедините все ингредиенты.

Вкус салата получается свежим и сбалансированным: нежная ветчина сочетается с кисло-сладким яблоком, сельдерей дает пикантную горчинку, а йогуртовая заправка объединяет все компоненты в гармоничную композицию. Блюдо можно дополнить листьями салата айсберг или руколой для большей сочности. Подавайте его сразу после приготовления, чтобы яблоко не потемнело.

