Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 21:28

Из яблок теперь готовлю диетический салат: всего 90 ккал, но отлично насыщает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Из яблок теперь готовлю диетический салат. В нем всего 90 ккал на 100 граммов, но благодаря высокому содержанию белка и клетчатки блюдо отлично насыщает и при этом легко усваивается.

Рецепт: нарежьте соломкой 200 г вареной ветчины (до 5% жирности), 1 зеленое яблоко, 100 г сельдерея и 1 свежий огурец. Для заправки смешайте 100 г натурального йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, сок половины лимона и немного укропа. Аккуратно соедините все ингредиенты.

Вкус салата получается свежим и сбалансированным: нежная ветчина сочетается с кисло-сладким яблоком, сельдерей дает пикантную горчинку, а йогуртовая заправка объединяет все компоненты в гармоничную композицию. Блюдо можно дополнить листьями салата айсберг или руколой для большей сочности. Подавайте его сразу после приготовления, чтобы яблоко не потемнело.

Ранее стало известно, как приготовить классическую квашеную капусту без уксуса и сахара: рецепт для 3-литровой банки.

Читайте также
Салат, который будит аппетит: хрустящая капуста с брусникой и луком
Общество
Салат, который будит аппетит: хрустящая капуста с брусникой и луком
Запеченные свекла и тыква соединяются в обалденный салат: готовим осеннюю закуску
Общество
Запеченные свекла и тыква соединяются в обалденный салат: готовим осеннюю закуску
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Общество
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Защита от осенней заразы: рецепт клюквенного морса по-русски
Семья и жизнь
Защита от осенней заразы: рецепт клюквенного морса по-русски
Яблочный пирог «Невидимка» с минимумом теста: готовлю постоянно осенью в сезон яблок
Общество
Яблочный пирог «Невидимка» с минимумом теста: готовлю постоянно осенью в сезон яблок
салаты
рецепты
яблоки
диеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Некоторые товары первой необходимости могут подорожать этой осенью
Лавров предсказал «взрыв» курдской проблемы при одном условии
Отпуск не по плану: как из дома помочь туристу, застрявшему в чужой стране
Сына легендарного боксера нашли мертвым в Мексике
Действия Нетаньяху поставили план Трампа по Газе под угрозу
Санду объявила РФ главной угрозой: зачем Кишиневу идти на прямой конфликт
Умер крупнейший российский эксперт по Шекспиру
«Враги напрягаются»: Медведев о поездке в КНДР
Названа причина визита представителя Госдепа США в Москву
Экс-бойца UFC застрелили в пригороде Австралии
Момотов подал заявление о прекращении полномочий председателя Совета судей
В Подмосковном конном клубе лошадь атаковала посетителей
Немецкий депутат «расплатился» местом во фракции за поездку в Россию
Медведев прибыл в КНДР
Рэпер Vacio попал в реанимацию после падения с высоты
Британские активисты требуют запретить одну детскую игрушку
В сейме Литвы возник спор из-за украинского флага в зале заседаний
В Киеве прогремел взрыв
Маньяк из парка, убийство архитектора, полумертвый зацепер: главные ЧП дня
Физик-ядерщик предупредил о невозможности утилизации плутония
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.