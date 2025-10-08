Запеченные свекла и тыква соединяются в обалденный салат: готовим осеннюю закуску

Запеченные свекла и тыква соединяются в обалденный салат: готовим осеннюю закуску! Этот теплый осенний салат подарит вам настоящее ощущение уюта. Нежные запеченные овощи, солоноватый сыр и хрустящие орехи создают идеальную гармонию вкусов и текстур. Простое, но изысканное блюдо, которое насытит организм витаминами и подарит гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты

Свёкла — 200 г

Тыква — 200 г

Сыр фета — 40 г

Орехи грецкие — 15 г

Масло оливковое — 1 ст. л.

Петрушка — 10 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Свёклу и тыкву очистите и нарежьте средними кубиками. Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 25-30 минут до мягкости и легкого карамельного оттенка. Готовые овощи полностью остудите. На сервировочное блюдо выложите запеченные овощи, сверху покрошите сыр фета, посыпьте поджаренными грецкими орехами и свежей петрушкой. Подавайте салат сразу после приготовления.

