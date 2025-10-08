Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 18:00

Запеченные свекла и тыква соединяются в обалденный салат: готовим осеннюю закуску

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченные свекла и тыква соединяются в обалденный салат: готовим осеннюю закуску! Этот теплый осенний салат подарит вам настоящее ощущение уюта. Нежные запеченные овощи, солоноватый сыр и хрустящие орехи создают идеальную гармонию вкусов и текстур. Простое, но изысканное блюдо, которое насытит организм витаминами и подарит гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты

  • Свёкла — 200 г
  • Тыква — 200 г
  • Сыр фета — 40 г
  • Орехи грецкие — 15 г
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Петрушка — 10 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Свёклу и тыкву очистите и нарежьте средними кубиками. Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 25-30 минут до мягкости и легкого карамельного оттенка.
  2. Готовые овощи полностью остудите. На сервировочное блюдо выложите запеченные овощи, сверху покрошите сыр фета, посыпьте поджаренными грецкими орехами и свежей петрушкой. Подавайте салат сразу после приготовления.

Ранее мы готовили салат с капустой, крабовыми палочками и колбасой. Неожиданное сочетание понравится всем!

Читайте также
Эти 4 ингредиента точно есть у вас дома! Готовим чумовой салат со свеклой и яйцами
Общество
Эти 4 ингредиента точно есть у вас дома! Готовим чумовой салат со свеклой и яйцами
Свекольная икра по-корейски! Простая закуска — идеально на хлебушек или к мясу!
Общество
Свекольная икра по-корейски! Простая закуска — идеально на хлебушек или к мясу!
Запекаю осень в тончайшем тесте! Осетинский пирог с тыквой и сыром насджин — вкусно и просто
Общество
Запекаю осень в тончайшем тесте! Осетинский пирог с тыквой и сыром насджин — вкусно и просто
Готовим запеканку из тыквы и творога: станет любимым осенним десертом!
Общество
Готовим запеканку из тыквы и творога: станет любимым осенним десертом!
Салат «Обжорка» с говядиной и грибами: обалденное сочетание простых продуктов
Общество
Салат «Обжорка» с говядиной и грибами: обалденное сочетание простых продуктов
свекла
тыква
салаты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками шокировал жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Суд в Париже принял решение в отношении Касаткина
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.