Запекаю осень в тончайшем тесте! Осетинский пирог с тыквой и сыром Насджын — вкусно и просто

Осетинский пирог Насджын — это настоящая осенняя симфония в мире выпечки! Тонкое, почти невесомое тесто скрывает в себе сочную начинку, где сладковатая тыква идеально гармонирует с солоноватым осетинским сыром и ароматом специй. Это блюдо — не просто еда, а часть древней культуры, где три круглых пирога, подаваемых стопкой, символизируют солнце, землю и воду. Его готовили в каждом осетинском доме, а рецепты бережно передавались из поколения в поколение. Ощущение уюта и тепла, которое дарит этот золотистый пирог, сложно с чем-то перепутать.

Для приготовления теста замесите опару из 30 г свежих дрожжей, 1 ч. л. сахара, столовой ложки муки и 100 мл теплой воды. Через 10-15 минут соедините опару с 600 г просеянной муки, щепоткой соли, 150 мл теплой воды и 250 мл теплого молока. Влейте 2-3 ст. л. растительного масла и замесите мягкое, немного липкое тесто. Оставьте его подходить в теплом месте на час. Для начинки натрите на крупной терке 600 г очищенной тыквы и 1 кг осетинского сыра (можно заменить смесью сулугуни и адыгейского сыра). 250 г репчатого лука нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета на смеси сливочного и растительного масла. Смешайте тыкву, сыр и остывший лук. Добавьте сушеный тимьян, соль и черный перец по вкусу. Подошедшее тесто и начинку разделите на три равные части. Каждую часть теста раскатайте в лепешку, выложите в центр начинку и соберите края, плотно защипнув их «мешочком». Аккуратно, чтобы не порвать, раскатайте пирог руками в тонкий круг, переворачивая его. Переложите на противень, сделайте в центре небольшое отверстие для выхода пара и выпекайте в разогретой до 250°C духовке 10-15 минут до румяности. Готовый пирог обильно смажьте сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.