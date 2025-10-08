Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 11:46

Запекаю осень в тончайшем тесте! Осетинский пирог с тыквой и сыром Насджын — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осетинский пирог Насджын — это настоящая осенняя симфония в мире выпечки! Тонкое, почти невесомое тесто скрывает в себе сочную начинку, где сладковатая тыква идеально гармонирует с солоноватым осетинским сыром и ароматом специй. Это блюдо — не просто еда, а часть древней культуры, где три круглых пирога, подаваемых стопкой, символизируют солнце, землю и воду. Его готовили в каждом осетинском доме, а рецепты бережно передавались из поколения в поколение. Ощущение уюта и тепла, которое дарит этот золотистый пирог, сложно с чем-то перепутать.

Для приготовления теста замесите опару из 30 г свежих дрожжей, 1 ч. л. сахара, столовой ложки муки и 100 мл теплой воды. Через 10-15 минут соедините опару с 600 г просеянной муки, щепоткой соли, 150 мл теплой воды и 250 мл теплого молока. Влейте 2-3 ст. л. растительного масла и замесите мягкое, немного липкое тесто. Оставьте его подходить в теплом месте на час. Для начинки натрите на крупной терке 600 г очищенной тыквы и 1 кг осетинского сыра (можно заменить смесью сулугуни и адыгейского сыра). 250 г репчатого лука нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета на смеси сливочного и растительного масла. Смешайте тыкву, сыр и остывший лук. Добавьте сушеный тимьян, соль и черный перец по вкусу. Подошедшее тесто и начинку разделите на три равные части. Каждую часть теста раскатайте в лепешку, выложите в центр начинку и соберите края, плотно защипнув их «мешочком». Аккуратно, чтобы не порвать, раскатайте пирог руками в тонкий круг, переворачивая его. Переложите на противень, сделайте в центре небольшое отверстие для выхода пара и выпекайте в разогретой до 250°C духовке 10-15 минут до румяности. Готовый пирог обильно смажьте сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
тыква
сыры
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
В Госдуме резко высказались об ударах ВСУ по Белгородчине
Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Россиянину вынесли приговор за подготовку подрыва ж/д моста
В Сербии высмеяли попытки Запада запреть российский газ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео
Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление
Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой
Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на «зебре» в Чите
Женщина неожиданно для себя оказалась миллионершей
Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен
Эксперт раскрыл, к кому могут не применить штрафы за экологию
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии
Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Квашеная капуста с виноградом — гастрономическое открытие
«Пожалеют об этом»: депутат об объявлении РФ угрозой безопасности Молдавии
Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию
Томские ученые создали робота для работы в эпицентре катастроф
Раскрыты имена лауреатов Нобелевской премии по химии
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.