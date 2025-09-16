Салат из свежей капусты «Как в столовой»: все дело в заправке

Салат из свежей капусты «Как в столовой»: все дело в заправке! Это простое и лёгкое блюдо, которое знакомо каждому. Хрустящая капуста, морковь и ароматная заправка создают свежий вкус и идеально подходят как гарнир или лёгкий перекус.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 300 г

Морковь — 1 шт.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке. Переложите овощи в миску, добавьте соль и сахар, хорошо помните руками, чтобы выделился сок и капуста стала мягче. Влейте уксус и растительное масло, тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике, после чего подавайте как самостоятельное блюдо или дополнение к основному.

