16 сентября 2025 в 16:30

Салат из свежей капусты «Как в столовой»: все дело в заправке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Салат из свежей капусты «Как в столовой»: все дело в заправке! Это простое и лёгкое блюдо, которое знакомо каждому. Хрустящая капуста, морковь и ароматная заправка создают свежий вкус и идеально подходят как гарнир или лёгкий перекус.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 300 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке. Переложите овощи в миску, добавьте соль и сахар, хорошо помните руками, чтобы выделился сок и капуста стала мягче. Влейте уксус и растительное масло, тщательно перемешайте.
  2. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике, после чего подавайте как самостоятельное блюдо или дополнение к основному.

Ранее мы готовили салат «Косичка». Пикантная закуска с копченым сыром и корейской морковью!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
