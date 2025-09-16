Бюджетный салат с курицей и фасолью! Особая заправка из чеснока и зелени. Этот салат готовится очень быстро, получается сытным и вкусным, а продукты нужны самые простые. Отличный вариант для повседневного меню и праздничного стола.
Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г
- Фасоль консервированная (красная) — 1 банка
- Морковь по-корейски — 150 г
- Зеленый лук — 0,5 пучка
- Майонез или сметана (для более легкого варианта)
- Чеснок и зелень, соль — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, затем разобрать на волокна. Добавить нарезанную зелень — укроп и зеленый лук.
- Вмешать консервированную фасоль и корейскую морковь. Немного подсолить и заправить майонезом или сметаной, смешанной с чесноком и мелко порубленной зеленью.
Салат получается нежным, ярким и очень вкусным!
