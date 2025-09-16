Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 16:00

Бюджетный салат с курицей и фасолью! Особая заправка из чеснока и зелени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бюджетный салат с курицей и фасолью! Особая заправка из чеснока и зелени. Этот салат готовится очень быстро, получается сытным и вкусным, а продукты нужны самые простые. Отличный вариант для повседневного меню и праздничного стола.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500 г
  • Фасоль консервированная (красная) — 1 банка
  • Морковь по-корейски — 150 г
  • Зеленый лук — 0,5 пучка
  • Майонез или сметана (для более легкого варианта)
  • Чеснок и зелень, соль — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, затем разобрать на волокна. Добавить нарезанную зелень — укроп и зеленый лук.
  2. Вмешать консервированную фасоль и корейскую морковь. Немного подсолить и заправить майонезом или сметаной, смешанной с чесноком и мелко порубленной зеленью.

Салат получается нежным, ярким и очень вкусным!

Ранее мы готовили салат «Косичка». Пикантная закуска с копченым сыром и корейской морковью!

салат
курица
фасоль
морковь
Ольга Шмырева
О. Шмырева
