Бюджетный салат с курицей и фасолью! Особая заправка из чеснока и зелени. Этот салат готовится очень быстро, получается сытным и вкусным, а продукты нужны самые простые. Отличный вариант для повседневного меню и праздничного стола.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Фасоль консервированная (красная) — 1 банка

Морковь по-корейски — 150 г

Зеленый лук — 0,5 пучка

Майонез или сметана (для более легкого варианта)

Чеснок и зелень, соль — по вкусу

Приготовление

Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, затем разобрать на волокна. Добавить нарезанную зелень — укроп и зеленый лук. Вмешать консервированную фасоль и корейскую морковь. Немного подсолить и заправить майонезом или сметаной, смешанной с чесноком и мелко порубленной зеленью.

Салат получается нежным, ярким и очень вкусным!

